ايزيدي 24 تنشر مضمون اتفاقية شنكال بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية

2020/10/09 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ دهوك وصل قبل قليل وفد من حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد، وتضمن كل من وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان “ريبر احمد” ووزير الإقليم لشؤون بغداد ورئيس ممثلية حكومة الإقليم وقياديين من البيشمركة، ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للاتفاق على إنهاء مشاكل قضاء شنگال وتطبيع الوضع …

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