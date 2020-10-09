حسن سالم : مخابرات دولية وراء عملية اغتيال مدير شركة دايوو الكورية

2020/10/09 | 17:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وجّه النائب حسن سالم، اصابع الاتهام في عملية انتحار رئيس الشركة الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، الى المخابرات الدولية.واستبعد سالم في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، ان “تكون حادثة مقتل المدير الفني لشركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير هي عملية انتحار وانما هي عملية اغتيال نفذت […]

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