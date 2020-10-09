جهاز مكافحة الإرهاب يعلن تحقيق نتائج (ممتازة للغاية)

2020/10/09 | 17:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الجمعة، حصيلة عملياته خلال شهر أيلول الماضي، مشيرا إلى ان استراتيجيته الحديثة حققت نتائج ممتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز الخمسة أشهر، مؤكدا ان الأيام المقبلة ستشهد المزيد من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش في المناطق الرخوة أمنيا التي يحاول الإرهاب النشاط فيها.

وقال الناطق الرسمي للجهاز، صباح النعمان، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، أن "قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من إحباط مخطط يستهدف زائري أربعينية الإمام الحسين (ع) وتمكنت أيضا من العثور على مخازن سرية تحتوي على مواد متفجرة شديدة الخطورة"، مشيرا الى أن "الجهاز تمكن من اعتقال 37 عنصرا من بقايا داعـش خلال شهر أيلول من العام 2020 بعمليات خاطفة تستند على معلومات استخبارية دقيقة معظمها كانت ليلية ومباغتة".

وأكد النعمان، "قتل ثلاثة عناصر من فلول داعـش أثناء محاولتهم الهرب من مناطق الاشتباك بعد مداهمة المخابئ التي يتحصنون بها"، لافتا الى أن "المناطق التي نفذ بها جهاز مكافحة الإرهاب عملياته خلال شهر أيلول شملت (حوض العظيم والرضوانية ونينوى ومناطق نهر نارين وكركوك والموصل وعرب جبور والصوفية وبعقوبة والحويجة والشرقاط والفلوجة وداقوق)".

وأوضح، أن "استراتيجية مكافحة التطرف والتنظيمات الإرهابية الحديثة التي وضعتها قيادة جهاز مكافحة الإرهاب حققت نتائج ممتازة للغاية وبفترة قصيرة لم تتجاوز الخمسة أشهر".

ولفت الى أن "الأيام المقبلة ستشهد المزيد من العمليات الأمنية ضد بقايا داعـش خصوصا بعد حصول جهاز مكافحة الإرهاب على قاعدة بيانات ومعلومات مهمة تخص المناطق الرخوة أمنيا التي يحاول الإرهاب النشاط فيها".

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