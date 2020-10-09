القطنُ في الحقول والنَّخيلُ والغمام.. تهديك السَّلام - سعود قبيلات

2020/10/09 | 17:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_قبيلات وقعت بين يديّ، منذ مدّة قريبة، رواية جديدة للأديب المصريّ المعروف صُنع الله إبراهيم، بعنوان «1970»، يتحدَّث فيها عن عام رحيل الرَّئيس جمال عبد النَّاصر.



صُنع الله إبراهيم سُجِنَ في عهد عبد النَّاصر، وبعد خروجه من السِّجن كتب روايته «تلك الرَّائحة» الَّتي فازت بجائزة جريدة «النَّهار» اللبنانيّة في العام 1968..



بالتَّشارك مع روايتين للأديبين الأردنيين: تيسير سبول، وأمين شنّار.



وقد أشرت إلى «تلك الرّ ......





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