2020/10/09 | 17:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الجمعة، رئيس مجلس الوزراء الى اطلاق تخصيصات مالية للمضي في اطلاق مشروع مجاري مناطق غرب بعقوبة والمكتمل منذ فترة لدى وزارة البدليات بانتظار اطلاق تلك التخصيصات.وقال الدهلكي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “ومنذ فترة ليست بالقصيرة واهالي مناطق غرب بعقوبة في محافظة ديالى يعانون …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يدعو الكاظمي لاطلاق تخصيصات مشاريع خدمية في غرب بعقوبة وكالة تقدم الاخبارية.

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