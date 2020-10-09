اعتقال 5 من المشتبه بتورطهم بتفجير دراجة مفخخة في الفلوجة

2020/10/09 | 17:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بأن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 5 من المشتبه بتورطهم بحادث تفجير دراجة مفخخة وسط مدينة الفلوجة .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان ” القوات الامنية نفذت عملية امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من احياء مدينة الفلوجة، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود اشخاص يشتبه بتورطهم بتفجير دراجة نارية مفخخة في شارع 40 وسط مدينة الفلوجة “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية تمكنت من اعتقال جميع المشتبه بهم وعددهم 5 اشخاص صادره بحقهم اوامر اعتقال بعد تصوريهم من قبل كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث ، مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم ومعرفة المزيد من التفاصيل وصلتهم بالحادث “.

يذكر ان دراجة مفخخة انفجرت بالقرب من مأكولات الشام في شارع 40 وسط مدينة الفلوجة قبل اربعة ايام واسفرت عن اصابة ثلاثة مدنيين بينهم منتسب في الشرطة المحلية “.



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