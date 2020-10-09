الموقف الوبائي لكورونا في الاردن : 22 حالة وفاة و1246 اصابة

2020/10/09 | 17:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن (صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة) الجمعة 9 تشرين الأول 2020، آخر تحديث: 17:00 الإصابات والشفاء والفحوصات: – سُجِّلت (1246) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت على النحو الآتي: • (1230) حالة إصابة محليّة، وتوزّعت كما يلي: – (1046) في محافظة العاصمة عمّان.– […]

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