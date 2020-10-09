2020/10/09 | 17:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمار البغدادي ها هي المؤسسات القضائية العسكرية تبرء الفريق جميل الشمري من جميع التهم المنسوبة اليه بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية .قلناها في السابق ونقولها الان ان التهم التي وجهت لهذا الفريق الوطني كان ورائها طابور تآمري وفريق من الدجالين وذيول سفارات اجنبية ولم يكن ورائها متظاهر وطني خرج للمطالبة بالحقوق وسيادة القانون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص براءة الشمري وعجل السامري ! المركز الخبري الوطني.

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