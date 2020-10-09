العراق يبحث إعادة حظر التجوال.. والصحة: زيادة إصابات

2020/10/09 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية، أن قرار إعادة حظر التجوال سيُناقش مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، مبينةً أن ازدياد الإصابات بفيروس كورونا يمثل مؤشراً خطراً.وقال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي في تصريح خاص لوكالة الأنباء …

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