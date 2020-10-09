الصحة العراقية تسجل 3214 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 4282 حالة

2020/10/09 | 17:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الجمعة، إحصائية جديدة بعدد الاصابات والشفاء والوفيات بفيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن حالات إلاصابة في عموم العراق بفيروس كورونا بلغت 3214 إصابة، فيما تماثل …

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