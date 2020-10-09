الصحة العراقية تسجل 3214 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4282 حالة شفاء و 52 وفاة

2020/10/09 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل ثلاثة ألاف ومئتين واربع عشرة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة في بيان أن حالات الشفاء فاقت الإصابات خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، إذ سجلت الوزارة أربعة ألاف ومئتين واثنين وثمانين حالة شفاء.

وأشار البيان إلى تسجيل اثنين وخمسين وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى تسعة ألاف وسبعمئة وخمس وثلاثين حالة.

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