مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب هاتين الوزارتين

2020/10/09 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، صرف رواتب وزارتين جديدين.

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