ميركل توجه تحذير شديد اللهجة بسبب

2020/10/09 | 17:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة إذا استمرت عدوى كورونا بالارتفاع.

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