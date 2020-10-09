هنري كيسنجر يحذر من بوادر حرب عالمية بين امريكا والصين

2020/10/09 | 17:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنري كيسنجر يحذر من بوادر حرب عالمية على الأبواب

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