2020/10/09 | 17:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية ترسل لجنة تحقيقية إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو المركز الخبري الوطني.

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