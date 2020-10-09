مصرف الرافدين يطلق رواتب موظفي وزارتي الصناعة والزراعة

2020/10/09 | 17:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلن مصرف الرافدين الجمعة، صرف رواتب دوائر وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة.



وقال المصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الاول2020)، انه سيتم "صرف رواتب دوائر وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة"، مشيرا الى ان "توزيع الرواتب عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

واعلن مصرف الرافدين عن إطلاق رواتب منتسبي مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر,

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (9 تشرين الاول 2020)، انه "تم صرف رواتب منتسبي مديرية الدفاع المدني ميسان - لواء حرس الحدود العاشر - مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة ميسان - مقر الوزارة - مديرية شرطة الطاقة(النفط) - مديرية الدفاع المدني -بغداد الكرخ- مديرية الدفاع المدني -بغداد الرصافة- قيادة شرطة محافظة بغداد - قيادة فرقة التدخل السريع - قيادة قوات الشرطة الاتحادية - مديرية حماية المنشآت والشخصيات- بغداد".

واشار البيان الى انه بـ "امكان المنتسبين استلام رواتبهم في اي مكان يتواجدون فيه".

وأعلن مصرف الرافدين، الخميس، توزيع رواتب صحة الرصافة ودوائر صحية في المحافظات.

وأكد المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين في بيان تلقى "ناس"، (8 تشرين الأول 2020)، أنه "تم صرف رواتب دائرة صحة الرصافة ببغداد ودوائر صحية أخرى في المحافظات عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية".

واعلن المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين، الخميس، عن صرف رواتب منتسبي وزارة الدفاع ودوائر اخرى.

وذكر المصرف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 تشرين الاول 2020)، ان "فروع المصرف مفتوحة للاستمرار في توزيع واستكمال عملية الصرف".

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