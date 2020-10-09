فيديو. الشرطة الإيرانية تهاجم حشودا منددة بوفاة

2020/10/09 | 17:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت لقطات مصورة، ليل الخميس، قيام عناصر في قوات الأمن الإيرانية بمهاجمة حشود من المواطنين كانوا متجمعين أمام المستشفى التي توفي بها المغني والملحن الإيراني البارز محمد رضا شجريان.

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