النقل العراقية تؤكد استمرار العمل بميناء الفاو الكبير ..عقب “انتحار” المدير الكوري

2020/10/09 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعلنت وزارة النقل العراقية عن فتح تحقيق بحادثة “انتحار” المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، التي اكدت استمرار العمل فيه عقب الحادث.وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة ان “وزارة النقل تسجل أسفها على حادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، ففي […]

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