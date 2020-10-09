2020/10/09 | 17:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشف سام إنجهام، محامى النجمة العالمية بريتنى سبيرز ، آخر تطورات قضية الوصاية ، التى رفعتها بريتنى ، من أجل حماية أصولها التي تقدر بملايين الدولارات ولتأمين مستقبل أطفالها.وأكد أن النجمة البالغة من العمر 38 عامًا تفتقر إلى القدرة العقلية ، وإن حالتها تشبه حالة مريض في غيبوبة ، ومن الصعب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل ستعود النجمة العالمية بريتنى سبيرز للغناء مرة أخرى؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل ستعود النجمة العالمية بريتنى سبيرز للغناء مرة أخرى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).