تربية كردستان تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأولى والثانية الابتدائيتين

2020/10/09 | 17:51 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كردستان، الجمعة، بدء العام الدراسي الجديد للمرحلتين الأولى والثانية الابتدائيتين غداً السبت.

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