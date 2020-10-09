الصحة : قرار إعادة حظر التجوال بالعراق قيد المناقشة والاصابات تزداد

2020/10/09 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اعتبرت وزارة الصحة أن ارتفاع معدل الاصابات بكورونا يعدُّ مؤشرا خطيرا، مؤكدة انها ستناقش مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قرار اعادة حظر التجول.وقال الوكيل الفني للوزارة حازم الجميلي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن “الموقف الوبائي في تغيّر، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم […]

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