بالصور: حرائق اللاذقية في سوريا .. إصابات وحالات اختناق

2020/10/09 | 17:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ….نقلت مجموعة من حسابات رواد شبكات التواصل الاجتماعي صورا تبين اندلاع حرائق في سوريا وتحديداً في محافظة اللاذقية.وبحسب مصادر سورية وقعت حالات اختناق بين المواطنين و وفاة شخصين اثر الحرائق اللاذقية.يذكر ان الحرائق شملت كل من أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة الساحلية

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