الداخلية ترسل لجنة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو

2020/10/09 | 17:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة"، مبيناً أن "هذه اللجنة ستتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية العاملة في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأكد أن "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

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