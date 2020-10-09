الغانمي يصدر أمرا فوريا بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية

2020/10/09 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أمر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الجمعة، بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وارسالها إلى البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بالمحافظة.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة، اللواء، سعد معن، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بمحافظة البصرة".

وأضاف معن، ان "هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي".

وكان مدير الشركة الكورية الجنوبية المكلفة تنفيذ ميناء الفاو الكبير، أقدم على الانتحار مساء أمس الخميس ، بحسب ما صرح به مصدر رسمي، الجمعة.

وأفاد وليد الشريفي، قائم مقام قضاء الفاو(جنوب البصرة)، في تصريح تابعه "ديجيتال ميديا إن ار تي" اليوم (9 تشرين الاول 2020) بإنتحار مدير الشركة الكورية العاملة في ميناء الفاو الكبير عبر شنق نفسه مساء امس.

وقال الشريفي انه لا يعلم الاسباب التي دعت مدير الشركة الكورية "بارك" للانتحار فيما فتحت الاجهزة المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث سيما وان المنتحر اجنبي الجنسية.

وفي وقت لاحق قال الشريفي ان "الموقع الذي وجدت فيه الجثة قريب من ميناء الفاو ، ويبعد بمسافة عشرة كيلومترات ، وهو مؤمن من شركة خاصة ، وتوجد فيه كاميرات مراقبة"، لافتا إلى أن "السلطات فتحت تحقيقا بملابسات حادثة الانتحار ، وأن قاضي التحقيق يتابع بشكل مباشر تداعيات هذا الموضوع".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت برفع الأدلة الجنائية".

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