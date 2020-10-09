كورونا.. الصحة العراقية تناقش قرار الحظر بعد تغير الموقف الوبائي

2020/10/09 | 17:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت وزارة الصحة، الجمعة، ان قرار الحظر سيتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بعد تغير الموقف الوبائي، مطالبة الحكومة بفرض إجراءات وقائية إضافية للحد من تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وذكر الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، إن "قرار الحظر ستتم مناقشته في اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، مضيفا أن "الموقف الوبائي في تغير، وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم في تزايد، لاسيما وأن يوم الخميس الماضي قد سجل أعلى معدل في الإصابات منذ بدء الجائحة".

وأضاف الجميلي، أن "ازدياد أعداد الإصابات في دول الجوار يمثل إنذارا خطرا يستوجب وجود إجراءات وقائية إضافية من قبل الحكومة العراقية، والجهات المعنية، ومن قبل المواطنين"، مشيرا إلى أن "انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملا مساعدا على انتقال الفيروس، ولاسيما داخل الأماكن المغلقة".

وتابع، أن "استمرار عدم الالتزام بالتوصيات والإجراءات الصحية الصحيحة ولاسيما ما يخص التجمعات الاجتماعية والعشائرية والدينية يعد عاملا مساعدا على انتشار الفيروس"، مؤكدا أن "اللجنة الاستشارية العليا ستعقد اجتماعا لمناقشة هذا الموضوع، وترفع توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لغرض اتخاذ إجراءات احترازية في الفترة القادمة".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، اعلنت وزارة الصحة، تسجيل 4282 حالة شفاء يقابلها 3214 اصابة جديدة بكورونا و52 وفاة في عموم البلاد.

وكان الموقف الوبائي الذي نشرته الوزارة كالتالي:

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