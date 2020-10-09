الرافدين يصرف رواتب موظفي وزارتي الصناعة والزراعة

2020/10/09 | 17:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن مصرف الرافدين ، صرف رواتب دوائر وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة.وقال المصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، انه سيتم “صرف رواتب دوائر وزارتي الصناعة والمعادن والزراعة”، مشيرا الى ان “توزيع الرواتب عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية”.

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