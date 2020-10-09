 أذربيجان تعلن التصدي لصاروخ قادم من أرمينيا باتجاه مدينة مينغاشيفير   

2020/10/09 | 18:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

أعلنت السلطات الأذربيجانية، اليوم الجمعة، أن جيشها فتح النار على صاروخ أطلق من أرمينيا نحو مدينة مينغاشيفير.

وقال البيان الصحفي للإدارة العسكرية “رصدت أنظمة الدفاع الجوي الأذربيجانية صاروخا بالستيا أطلق من أراضي أرمينيا باتجاه مدينة مينغاشيفير، وتم تدميره قبل أن يصل إلى الأرض”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد اليوم في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ، حسبما أفاد بيان للكرملين.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.انتهى 25

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