توجيه عاجل من وزير الداخلية بخصوص حادثة انتحار مدير شركة دايو

2020/10/09 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء سعد معن / وزير الداخلية يرسل لجنة تحقيقية عالية المستوى إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو .......................اكد اللواء الدكتور سعد معن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا إلى محافظة البصرة لتتولى عملية التحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية في ميناء الفاو بمحافظة البصرة. وأكد معن ان هذه اللجنة ستعمل إلى جنب لجنة تحقيقية أخرى شكلتها مديرية شرطة محافظة البصرة فور حادثة الانتحار وبإشراف قضائي.

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