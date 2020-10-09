ساعة الكرملين تتوقف للمرة الأولى منذ قرن.. لهذا السبب

2020/10/09 | 18:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- توقفت ساعة الكرملين الشهيرة والمعروفة بـ”كورانتي” مؤقتا، وذلك بسبب إجراء تحديث لمنظومة الأجراس التابعة لها.وقالت هيئة الحراسة الفدرالية الروسية في بيان لها إنه “بسبب تجهيز برج الأجراس التابع لساعة كوراتي ببرج سباسكايا للكرملين، بأجراس جديدة وما يتبع ذلك من إعادة ضبط صوتها”، ستبقى الساعة الرئيسية للبلاد متوقفة ولن تدق أجراسها من منتصف […]

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