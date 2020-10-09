صناديق السندات العالمية تتلقى ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق

2020/10/09 | 18:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تلقت صناديق السندات العالمية ثاني أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، حيث تواصل السوق تسعير فوز الديمقراطيين في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

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