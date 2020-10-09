إرسال لجنة تحقيقية عالية المستوى إلى البصرة للتحقيق في انتحار مدير شركة دايو

2020/10/09 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن، ان وزير الداخلية أرسل لجنة تحقيقية عالية المستوى إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

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