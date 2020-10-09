2020/10/09 | 18:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، ان "العراق يترقب لدخول موسم الشتاء الى اجواءه بهذا التوقيت، مبينا نسبة كميات الامطار التي ستهطل خلاله.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقع بدء الشتاء في العراق وكميات الأمطار) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقع بدء الشتاء في العراق وكميات الأمطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).