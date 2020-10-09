الغانمي يوجه بإرسال لجنة إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو 

2020/10/09 | 18:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – وزير الداخلية عثمان الغانمي، بإرسال لجنة تحقيقية عالية المستوى إلى البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايوو الكورية المنفذة لمشروع الفاو.وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة سعد معن في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى وإرسالها فورا […]

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