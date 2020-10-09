وثائق تفضح العصابات

2020/10/09 | 18:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في يونيو الماضي، استطاع هادي (اسم مستعار) سوري الجنسية من الاتصال بوالده في السويد، ليُخبره أنه مخطوف وموجود في البقاع.أبلغ الوالد السلطات المعنية بأن ابنه مخطوف، فقامت مخابرات الجيش في 14 يونيو وبعد مراقبة الخط الذي أجرى منه هادي اتصاله، تم رصده في بلدة بريتال في قضاء بعلبك، فما كان من الجهاز إلا أن داهم المنزل الذي رُصد فيه رقم الهاتف.

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