كيسنجر يتوقع حربا عالمية جديدة

2020/10/09 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

حذر وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، الجمعة، من خطورة اندلاع حرب عالمية جديدة، في حال اذا لم تضع الولايات المتحدة والصين حدودا للمواجهة.

وقال كيسنجر لوكالة "بلومبرغ"، إنه "يتعين على قادتنا وقادتهم مناقشة حدود المواجهة، حتى لا يتم تجاوز التهديدات".

وأضاف، انه "يتعين عليهم إيجاد طريقة لتنفيذ السياسة التي سيتم الاتفاق بشأنها على مدى فترة زمنية طويلة".

واوضح، "يمكنك القول إن هذا مستحيل تماما..



وإذا كان الأمر مستحيلا تماما، فسننزلق إلى وضع مشابه للحرب العالمية الأولى".

وأبدى كيسنجر قلقه المتزايد من نشوب حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة"، وهو ما عزاه إلى التقدم التكنولوجي الذي غير المشهد الجيوسياسي إلى حد كبير.

وتابع، ان "أميركا في حاجة إلى طريقة جديدة في التفكير تدرك أن العالم معقد للغاية بحيث لا يمكن لدولة واحدة تحقيق مثل هذا التفوق الأحادي الجانب في كل من الاستراتيجية والاقتصاد".

وكان كيسنغر قد نجح خلال عمله كمستشار الرئيس ريتشارد نيكسون، في تنظيم المفاوضات السرية والمعقدة التي أفضت في 1972 إلى زيارة الرئيس الأميركي للصين ولقائه ماو تسي تونغ، مؤسس النظام الشيوعي، في حدث بالغ الأهمية في أجواء الحرب الباردة.

ا.ح

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