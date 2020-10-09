الأمن الوطني يصدر بيانا بشأن اعتقال مطلوبين بينهم مسؤول

2020/10/09 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، اعتقال 4 عناصر من داعش وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من محافظة الأنبار، مشيرا إلى ان أحدهم كان يعمل مسؤولا ماليا في التنظيم.





وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، أنه "بناء على معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الأنبار، من إلقاء القبض على أربعة عناصر من عصابات داعش الإرهابية وفق مذكرات قضائية في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضاف البيان، أنه "جرى تدوين أقوالهم أصوليا، واعترفوا بانتمائهم إلى ولاية الجزيرة، إذ عمل أحدهم مسؤولا ماليا لقاطع الرطبة في ما يسمى ديوان الزكاة".

وتابع، "كما يعمل الآخرون بما يسمى ديوان الجند واشتركوا بأغلب معارك مواجهة الأجهزة الأمنية وهربوا خلال عمليات التحرير".

واشار البيان إلى أنه "تمت إحالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".

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