البرلمان العراقي : ندعم إعادة التجنيد الالزامي وهناك مساعٍ لاقرار هذا القانون

2020/10/09 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ – اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، دعمها لإعادة التجنيد الالزامي في العراق، لافتة الى وجود مساعٍ لاقرار هذا القانون.وقال عضو اللجنة كاطع الركابي في تصريح صحفي تابعته المستقلةاليوم الجمعة، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية تسعى وتشجع على إقرار هذا القانون”، مبينا أن “القانون لا يزال في مجلس الوزراء وسيتم إرساله حال الانتهاء من […]

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