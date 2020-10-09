2020/10/09 | 19:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الصدر يعلن عن 12 شرطاً للتظاهر ويوصي هذه الجهات بالتعاون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصدر يعلن عن 12 شرطاً للتظاهر ويوصي هذه الجهات بالتعاون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).