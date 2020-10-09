2020/10/09 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يضع عدة شروط للتظاهر) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يضع عدة شروط للتظاهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).