انتشار بضائع اسرائيلية في البصرة

2020/10/09 | 19:09 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

انتشرت بضائع صهيونية على شكل ” عصائر باودر ” في البصرة ، على الرغم من اعلان الحكومة السيطره على المنافذ الحدودية ومنع استيراد اي بضائع من دولة الكيان الغاصب ، مكان تواجد البضاعه ( إيليا سنتر / منطقة الطويسة/ شارع اللجنة الأولمبية) .

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