رسالة الله الأخيرة الى البشرية 4 - عبد الفتاح علي رضا

2020/10/09 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_الفتاح_علي_رضا ن رسالة الله الأخيرة إلى البشريه 4ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات .مما لا شك فيه أن الهدف الأساسي لأي نشاط سياسي أو فكري هو إسعاد الناس والسعي دوما إلى تجنبهم من آفات الجوع والمرض.



إن الآية التي نحن بصددها تخالف ذلك تمامًا.



إن ابتلاء البشر بشكل متعمد ومتقصد يدل دلالة قاطعة على الافتقار كليا إلى الحس الإنساني والوازع الأخلاقي.



إن كاتب هذه الآية تنطبق عليه هات ......





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