2020/10/09 | 19:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت القوات الامنية وبالتعاون مع وكالة الاستخبارات وبعملية استباقية استخباراتية دقيقة القبض على مايسمى امير ولاية الفلوجة و مسؤوله العسكري والمجموعة الإرهابية التي فجرت الدراجة الهوائية والعبوة الناسفة بقضاء الفلوجة.

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