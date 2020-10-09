 اعتقال عنصرين اثنين بداعش  خلال عملية اقتحام وكر في الانبار

2020/10/09 | 19:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الجمعة، عن اعتقال عنصرين من ابرز عناصر ارهابي داعش بعملية امنية استباقية استهدفت المناطق الغربية .

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ /المعلومة/ ان ” القوات الامنية اقتحمت وكر لعصابات داعش الاجرامية في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار، وتمكنت من قتل اثنين من عناصر التنظيم الاجرامي كانا متواجدين داخل الوكر اثناء عملية اقتحامه دون وقوع أي اصابات في صفوف القوات الامنية “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية طوقت الوكر بصورة مفاجئة ما دعا عنصري ارهابي داعش الى الاستسلام”.

موضحا ان”.



القوات الامنية نقلت المعتقلين وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة بقية اختباء عناصر الخلايا النائمة للتنظيم الاجرامي واماكن تواجدهم ، مؤكدا ان المعتقلين شاركا في مهاجمة القوات الامنية اثناء عمليات تحرير المناطق الغربية “.



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