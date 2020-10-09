2020/10/09 | 19:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | أحمد ملا طلال: الحكومة نجحت بزرع الثقة المتبادلة نحو إعادة الاستقرار إلى سنجار

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