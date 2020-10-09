هند صبري تعليقا على فوز برنامج “الأغذية العالمي” بـ”نوبل”: السلام لن يتحقق إلا بالقضاء على الجوع

2020/10/09 | 19:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان / هنأت الفنانة التونسية هند صبري ، برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد فوزه اليوم بجائزة نوبل للسلام.ونشرت الفنانة التونسية ، مقطع فيديو لها ، عبر حسابها على موقع إنستغرام ، تستعرض خلاله نشاطها كسفيرة ضمن برنامج الأغذية العالمي ، وعلقت على الفيديو قائلة: فخورة أني فرد من […]

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