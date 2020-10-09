تعليقان من السفارة الأميركية و ’يونامي’ على اتفاق بغداد وأربيل بشأن سنجار

2020/10/09 | 19:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تهنىء الولايات المتحدة الامريكية الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان على التوصل الى اتفاق تعاون مشترك في سنجار.



نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق .

السفارة الاميركية في بغداد

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