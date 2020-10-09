2020/10/09 | 19:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- pic.twitter.com/D2CGUNfsjq — مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) October 9, 2020

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يضع عدة شروط للتظاهر … ويحذر من يخالفها .. ويؤكد لا يزاودني احد) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يضع عدة شروط للتظاهر … ويحذر من يخالفها .. ويؤكد لا يزاودني احد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).