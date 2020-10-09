2020/10/09 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يونامي أول المرحبين بـ"اتفاق سنجار": خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/09 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي أول المرحبين بـ"اتفاق سنجار": خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي أول المرحبين بـ"اتفاق سنجار": خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).