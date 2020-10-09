خطيب مدرسة الإمام الخالصي: سياسة التجويع فاشلة، وأفشل منها عجز الحكومة

2020/10/09 | 19:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..قال عضو الهيئة العلمية في مدرسة الامام الخالصي علي الجبوري: ان ما نعيشه اليوم في بلادنا من فوضى وفساد سببها عدم الحكم بما انزل الله والاحتكام إلى الطاغوت.وأكد الجبوري اثناء خطبة الجمعة في مدرسة الإمام الخالصي في الكاظمية “ان سياسة التجويع سياسة فاشلة، وأفشل منها عجز الحكومة عن ادارة سياسة البلاد بصورة صحيحة وعدم […]

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