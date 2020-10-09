الحكومة تؤكد توقيع “اتفاق تاريخي” يعزز سلطتها في سنجار

2020/10/09 | 19:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال احمد ملا طلال المتحدث باسم الحكومة العراقية، الجمعة، ان حكومة الكاظمي نجحت فيما فشل به الاخرون، مؤكدا ان رئيس الوزراء رعى اتفاقا تاريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وينهي سطوة الجماعات الدخيلة. واضاف ملا طلال في تدوينة تابعها “النور نيوز” أن “ما فشِلَ به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن […]

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